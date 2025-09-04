НСИС ввела уведомление автомобилистов об изменениях в ОСАГО для борьбы с недобросовестными практиками

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Национальная страховая информационная система ("НСИС", оператор автоматизированной информационной системы страхования, дочерняя компания ЦБ РФ) ввела систему информирования автомобилистов об изменениях в ОСАГО для борьбы с недобросовестными практиками, сообщает оператор.

В этой связи "НСИС" рекомендует при заключении договора ОСАГО предоставлять правильные данные о себе, включая номер мобильного телефона и почту, таким путем страхователей гарантированно будут своевременно проинформируют о том, что какие-то действия происходят с их полисом ОСАГО.

Информирование будет происходить со стороны АО "НСИС". Уже сейчас вне зависимости от воли страховщика с почтового ящика АО "НСИС" страхователи получают информацию о заключении договора ОСАГО в электронном виде, отмечает оператор.

На сайте "НСИС" можно проверить свою страховую историю в разделе "личный кабинет пользователя".

"Если в истории будет обнаружена неточность или ошибки, то можно сделать обращение в службу технической поддержки "НСИС", сотрудники которой отработают обращение или своими силами, или силами страховщика, заключившего договор ОСАГО, откорректируют в случае обоснованности данные", - приводятся пояснения в сообщении.

В случае ДТП участникам необходимо убедиться, что обе стороны происшествия имеют действующий полис ОСАГО. Это можно сделать в открытой части сайта "НСИС", авторизация не требуется (в отличие от доступа в личный кабинет на сайте оператора АИС страхования).

Подлинность полиса ОСАГО важно проверять. Если обнаружится, что у водителя поддельный полис, в случае ДТП по его вине, ему придется самостоятельно покрывать убытки пострадавшей стороне. Кроме того, в течение действия периода страхования договор ОСАГО, оформленный с нарушениями, может быть расторгнут страховщиком, что приведет еще и к штрафам за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, приводит пояснения "НСИС".

Оператор АИС страхования рекомендует не поддаваться на рекламу типа "купить ОСАГО подешевле". От страховщика к страховщику цены могут несколько отличаться, но базовые коэффициенты у всех страховщиков одинаковые - они получают эту информацию из АИС страхования, говорится в сообщении.

"Если автовладельцу предлагают полис ОСАГО стоимостью на порядок дешевле, чем у остальных страховых компаний, скорее всего, это подделка", - указывает оператор информсистемы. Покупать полисы ОСАГО НСИС рекомендует "у страховщиков в офисах, на сайтах страховых компаний или на сайтах известных и проверенных страховых маркетплейсов".

Также важно, чтобы убыток был заявлен в страховую компанию: "Не следует соглашаться на передачу прав требований по убытку услужливым "помогателям" - это делает для самого водителя процесс урегулирования непонятным, неполным и непрозрачным. Необходимо обращаться в страховую компанию и иметь дело с теми, кто непосредственно отвечает по договору страхования и страховому случаю перед клиентом", - считают в "НСИС".