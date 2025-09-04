Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Луганске после атаки дрона

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Склад с горюче-смазочными материалами в Луганске попал под удар украинского беспилотника, горит резервуар, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

"БПЛА противника предпринял попытку атаки по складу с ГСМ в результате чего загорелся один из резервуаров. Резервуары не были полностью заполнены поэтому речи о масштабном возгорании нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники МЧС.