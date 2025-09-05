Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в РФ можно организовать оперативно

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию можно организовать оперативно, но пока нет точных дат, это будет согласовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

Отвечая на вопрос агентства, может ли это произойти оперативно, представитель Кремля сказал: "Ну конечно, но пока нет каких-то точных дат, все это будет согласовываться".

По его словам, это будут решать лидеры РФ и КНДР.

"Как договорятся, так и состоится", - отметил Песков., пока нет точных дат, это будет согласовываться - Песков.