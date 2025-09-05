Поиск

В Кремле заявили, что сроки визита главы КНДР в РФ пока не известны

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пока непонятно, когда может состояться визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Так он ответил на вопрос, может ли визит главы КНДР в Россию состояться до конца года.

Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию 3 сентября.

"Увидимся скоро", - сказал руководитель КНДР, прощаясь с Путиным после встречи в Пекине.

"Мы вас ждем, приезжайте ", - отреагировал российский президент.

Россия КНДР Ким Чен Ын визит
