Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

По его словам, военных КНДР на украинской территории нет

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Присутствие иностранных контингентов на Украине вблизи российских границ опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассматриваем это как опасность для нас - присутствие международных сил или каких-то иностранных сил, сил стран НАТО на украинской земле вблизи наших границ", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что представители Европы говорят об обеспечении безопасности Украины за счет размещения на ее территории европейских военных.

"Нельзя обеспечивать безопасность одной страны за счет разрушения безопасности другой. Это не поможет нам стать ближе к решению украинского конфликта", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

"Мы - враг НАТО. Это написано в документах НАТО. Мы будем делать все, что необходимо, для обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул он.

Песков также заявил, что на Украине нет северокорейских военных. "Они там не размещены (на Украине)", - ответил он на вопрос журналистов об опасности северокорейских военных для Украины.