Поиск

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

По его словам, военных КНДР на украинской территории нет

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Присутствие иностранных контингентов на Украине вблизи российских границ опасно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассматриваем это как опасность для нас - присутствие международных сил или каких-то иностранных сил, сил стран НАТО на украинской земле вблизи наших границ", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что представители Европы говорят об обеспечении безопасности Украины за счет размещения на ее территории европейских военных.

"Нельзя обеспечивать безопасность одной страны за счет разрушения безопасности другой. Это не поможет нам стать ближе к решению украинского конфликта", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

"Мы - враг НАТО. Это написано в документах НАТО. Мы будем делать все, что необходимо, для обеспечения нашей безопасности", - подчеркнул он.

Песков также заявил, что на Украине нет северокорейских военных. "Они там не размещены (на Украине)", - ответил он на вопрос журналистов об опасности северокорейских военных для Украины.

Дмитрий Песков Украина Европа миротворцы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области

Песков заявил, что для разговора Путина с Трампом "пока нет наработок"

Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Трамп заявил, что скоро поговорит с Путиным

Около 10 БПЛА сбито в Воронежской области

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });