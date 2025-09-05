Поиск

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он пригласил его в Москву поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что приезд Зеленского в Москву может выглядеть как капитуляция.

На уточняющий вопрос о том, почему президент РФ не предложил провести встречу в другой стране, Песков ответил: "Это предложение Путина. Мы видим, что оно было отвергнуто президентом Зеленским".

"Давайте продолжим наши попытки диалога", - добавил он. По его словам, для встречи нужна серьезная подготовка и "домашняя работа".

