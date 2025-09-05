Поиск

Россия призвала Японию признать итоги Второй мировой войны в полном объеме

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия настойчиво призывает японские власти в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветствии организаторам и участникам состоявшегося 3 сентября торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

"Настойчиво призываем японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия Победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте дипведомства.

По его словам, "страницы общей борьбы с японским милитаризмом остаются важнейшим подспорьем в деле наращивания отношений стратегического партнерства России с КНР, КНДР, Монголией и другими государствами на современном историческом этапе". "Ярким воплощением непреходящей сущности крепких уз дружбы, закаленных в боях 80-летней давности, стал прошедший сегодня, 3 сентября, в Пекине грандиозный парад Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы во Второй мировой войне в присутствии президента России, председателя КНР, председателя Государственных дел КНДР и лидеров многих других государств мира", - добавил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Япония
