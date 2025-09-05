Поиск

РФ с начала июля экспортировала 7 млн т зерна, до конца июня 2025 г. ожидается еще не менее 33 млн т

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - РФ с начала июля экспортировала 7 млн тонн зерна, объем экспорта во втором полугодии 2025 года, по предварительным оценкам, составит порядка 33 млн тонн, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут.

На нем обсуждались прогнозы поставок, логистика и развитие биржевой торговли.

Согласно сообщению, для стимулирования поставок прорабатываются меры совместно с бизнесом и союзами. Среди них - приоритизация железнодорожных перевозок продукции АПК, приобретенной на биржевых торгах.

"Развитие биржевых механизмов позволит повысить конкурентоспособность отечественного зерна, укрепить позиции России на мировом рынке и снизить влияние внешних факторов на внутренние цены", - говорится в сообщении.

Оксана Лут Минсельхоз
