Володин считает, что участники СВО должны преподавать во всех российских школах

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Преподаватели из числа участников специальной военной операции должны быть в каждой школе, их качества востребованы при обучении детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель. Потому что все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Они для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно", - сказал Володин в ходе общения со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо "дать такую возможность для участников СВО, чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе".

Он сказал, что у него самого в школе военную подготовку и труд преподавали фронтовики, участники Великой Отечественной войны. "И они серьезно влияли на наше мировоззрение", - отметил Володин.

Вячеслав Володин
