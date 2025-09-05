В Петербурге потушили пожар на территории морского порта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание на территории морского порта в Кировском районе Санкт-Петербурга потушено, сообщает пресс-служба городского главка МЧС в пятницу.

"В 18:56 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пострадавших, предварительно, нет.

Днем в пятницу начался пожар на территории Большого порта в Петербурге. Горел мусор на площадке с металлоломом на первом и втором причалах, огонь охватил 50 кв. метров.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.