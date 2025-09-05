Предельный объем платного приема в вузах на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре 2025 г.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ноябре 2025 года сообщит университетам о предельном количестве платных мест в вузах на следующий учебный год, у высших учебных заведений также будет возможность скорректировать расчетное значение платного приема. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования РФ.

"Во исполнение (...) федерального закона Минобрнауки России совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект постановления РФ "Об утверждении правил определения предельного количества мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение на 2026/27 учебный год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в пятницу.

Согласно документу, предельный объем платного приема на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре 2025 года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетное значение платного приема, предоставив соответствующее обоснование.

"Важно иметь в виду что внедрение регулирования платного приема будет осуществляться поэтапно и только по направлениям подготовки, вошедшим в соответствующий перечень, который ещё предстоит сформировать", - отмечается в сообщении.

Итоговое предельное количество мест для платного приема перед его утверждением будет согласовываться межведомственным рабочим органом, в который войдут федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями образовательных организаций.

Постановление правительства издается на один год, после чего будет проведен всесторонний анализ итогов приемной кампании 2026/27 учебного года и в механизм регулирования платного приема будут внесены необходимые корректировки, пояснили в Минобрнауки РФ.

"Отсутствие предельной планки по количеству мест для платного приема негативно влияет и на качество образования, поскольку объем коммерческого приема должен соответствовать объективным возможностям университетов, включая достаточное количество преподавателей и материально-техническую оснащенность вуза", - отметили в министерстве.

Основной целью введения регулирования платного приема является сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы России. "Регулирование платного приема позволит скорректировать его структуру, повысить качество образования, а также обеспечить гарантии дальнейшего трудоустройства выпускников", - добавили в Минобрнауки.

В этом году в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ от 23 мая 2025 года за правительством РФ были закреплены полномочия по утверждению порядка и сроков определения предельного объема платного приема в университеты.

В настоящее время более половины выпускников 11-х классов обеспечены бюджетными местами, "что позволяет говорить о высоком уровне доступности высшего образования", сообщили в министерстве.