Минобороны РФ сообщило об уничтожении 34 дронов ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в ночь на субботу уничтожены 34 украинских беспилотника над пятью областями и акваторией Черного моря.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 23:00 мск 5 сентября до 07:00 мск 6 сентября. 14 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, восемь - над Смоленской, пять - над Брянской, по три над территориями Белгородской области и Краснодарского края, а также один над Калужской областью.

Вечером 5 сентября военное ведомство сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск силами ПВО были уничтожены десять украинских дронов. Шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территорией Смоленской области и акваторией Черного моря.