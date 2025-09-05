Минобороны сообщило о поражении десяти дронов над регионами РФ и Черным морем

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, шесть БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

В ночь на пятницу над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 92 украинских беспилотника.