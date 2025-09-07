Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, погибли три человека, сообщает региональное следственное управление СК России.

"6 сентября около 20 часов (13:00 мск) в шахте золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского муниципального района в ходе перевозки взрывчатого вещества произошла его детонация, в результате взрыва трое работников погибли", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Краевая прокуратура уточняет, что взрыв произошел в штольне АО "Многовершинное".

"Николаевская-на-Амуре городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - заявили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, в июне текущего года в поселке Многовершинный на предприятии по добыче природных ресурсов произошло задымление в штольне. Все 22 человека вышли самостоятельно.

В июле на месторождении "Многовершинное" произошел прорыв пульпопровода после отключения электричества.