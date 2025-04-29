Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском собрании союзного государства России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти о Великой отечественной войне.

"Предлагаю создать при Парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние наших государств. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа", - сказал Путин во вторник на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки.