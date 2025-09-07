Российские военные сбили три беспилотника ВСУ сбито над двумя регионами РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотника самолетного типа сбито в воскресенье вечером над территориями Курской и Брянской областей.

"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Курской области и один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.