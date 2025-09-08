Минобороны РФ сообщило о ликвидации ночью семи беспилотников ВСУ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили, что в ночь на понедельник было перехвачено и уничтожено семь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщило министерство.

В ведомстве уточнили, что три БПЛА было нейтрализовано над Тульской областью, два - над Смоленской, по одному - над Брянской и Рязанской.