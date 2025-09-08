Поиск

Тува вводит режим ЧС в шести районах из-за засухи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Тувы ввело режим чрезвычайной ситуации в шести районах региона из-за засухи, угрожающей кормозаготовке и уборке урожая. Такое постановление главы Тувы Владислава Ховалыга, опубликовано на сайте правительства республики.

Речь идет о засухе с июня по июль 2025 года, повлекшей гибель сельскохозяйственных культур и выгорание кормовых угодий на площади более 3 тысяч га.

Зона ЧС ограничена территориями Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского и Монгун-Тайгинского районов республики.

Правительство создало комиссию по оценке материального ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.

При этом ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что заготовка кормов осложняется засухой. В Дзун-Хемчикском и Сут-Хольском районах отмечалась гибель растений на сенокосных угодьях, что не позволяло начинать кормозаготовительную кампанию. Сено косили исключительно в пойменных местах в близи лесных массивов. В Чаа-Хольском, Улуг-Хемском и Чеди-Хольском районах кроме сенокосных угодий отмечалась гибель посевов зерновых и кормовых культур в пяти хозяйствах.

В муниципалитетах, где традиционно отмечается низкий уровень травостоя, рассматривается возможность приобретения сена из хозяйств Красноярского края, Хакасии и других районов Тувы, где состояние травостоя относительно удовлетворительное.

По предварительным расчетам, по данным на начало августа, сумма ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям в упомянутых пяти районах в результате выгорания посевов, составила 10,8 млн рублей. Половина погибших посевов - 853 гектара, была застрахована.

