Крикалев возглавил госкомиссию по испытаниям пилотируемых космических комплексов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева председателем госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Этим же документом бывший первый замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов исключен из ее состава.