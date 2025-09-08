Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили тему палестино-израильского конфликта

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили в понедельник по телефону ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает МИД РФ.

Согласно сообщению, главы внешнеполитических ведомств также рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений.

"Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.