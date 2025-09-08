Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, подписанный 8 сентября, размещен на официальном портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", - говорится в указе.