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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко получила звезду Героя труда

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды, среди награжденных - военнослужащие, политические деятели, космонавты, высокопоставленные чиновники, деятели культуры.

Так, губернатор приграничной с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков стал обладателем ордена Мужества.

Среди удостоенных Звезды Героя России - ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагимпаша Садыков, отметивший 100-летний юбилей.

Звезду Героя труда получила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а спикер Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, этой же госнаграды удостоены мэр Москвы Сергей Собянин и главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени вручается народному артисту России, художественному руководителю Мариинского театра и генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву.

Этот же орден III степени присвоен экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоены, в частности, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев и экс-министр спорта РФ Олег Матыцин.

Виктория Абрамченко, до недавнего времени занимавшая пост вице-премьера РФ, награждена орденом Почета, а известный актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал - орденом Дружбы.

Валентина Матвиенко Владимир Путин Вячеслав Гладков Белгородская область
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