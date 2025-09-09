Грузовой корабль "Прогресс МС-30" покинет МКС во вторник

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-30" с Международной космической станцией (МКС) запланирована на вторник, сообщили в "Роскосмосе".

Корабль отстыкуется от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 18:44 по московскому времени, сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты намечается в 21:59 мск. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

В "Роскосмосе" сообщили, что несгораемые элементы конструкции упадут около 22:41 мск в несудоходном районе Тихого океана в 2,1 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7,3 тыс. км от города Сантьяго (Чили).

2 марта грузовой корабль "Прогресс МС-30" прибыл на МКС и доставил почти 2,6 тонны грузов.