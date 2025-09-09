Более 400 тыс. случаев ОРВИ и гриппа выявили в РФ за неделю

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, за неделю выявлено 425 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, растет и число случаев COVID-19, однако уровень заболеваемости остаётся низким - за неделю выявлено почти 11,5 тыс. случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор сообщает о продолжении сезонного роста заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю в России зарегистрировано 425 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что "отмечается и рост заболеваемости COVID-19, при этом уровень остаётся низким - на 36-й неделе 2025 года зарегистрировано 11 483 случая".

В Роспотребнадзоре отметили, что в субъектах РФ продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа.