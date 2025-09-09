Поиск

"Высокоточные комплексы" сообщили о поставке МЧС России вездеходов ТМ-140

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Курганмашзавод отгрузил очередную партию гусеничных вездеходов ТМ-140 для МЧС России, сообщил во вторник холдинг "Высокоточные комплексы".

"ТМ-140 поставляется в двух комплектациях: с пассажирским модулем и с крано-манипуляторной установкой", - сообщила пресс-служба холдинга.

"Комфортные снегоболотоходы, обладающие высокой проходимостью, будут нести службу в Сибирском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России в Красноярском крае", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Курганмашзавод второй год поставляет вездеходы ТМ-140 для арктических поисково-спасательных отрядов МЧС России. Машины уже находятся в распоряжении спасателей Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха, Чукотского автономного округа.

По информации холдинга, грузоподъемность вездехода - 4 тонны, скорость - до 45 км/ч по твердой поверхности и до 5 км/ч на воде, запас хода (в базовой комплектации) - более 500 км. Машина легко заводится, в салоне поддерживается комфортная температура независимо от погоды за бортом.

АО "Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает военную и гражданскую продукции. С февраля 2019 года АО "Курганмашзавод" входит в НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

МЧС России Ростех Высокоточные комплексы Красноярск
