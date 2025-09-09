Движение по Крымскому мосту возобновлено
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт во вторник днем после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
Мост был перекрыт для движения автотранспорта около 40 минут.
Причины ограничения движения не разглашались.
Тем временем в Севастопольской бухте возобновилось движение морского пассажирского транспорта после приостановки во вторник утром, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Перерыв продлился менее часа.