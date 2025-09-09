Минобороны заявило об уничтожении пусковой установки и кабины управления С-300 ВСУ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли удары по складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 140 районах.

Средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет ВСУ, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотников, говорится в сообщении.