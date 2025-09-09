Поиск

Минобороны заявило об уничтожении пусковой установки и кабины управления С-300 ВСУ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили пусковую установку и кабину управления зенитного ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли удары по складам боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 140 районах.

Средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет ВСУ, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотников, говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу
Военная операция на Украине

Два человека погибли, 16 пострадали в результате украинских ударов ракетами и дронами по ДНР

Что произошло за день: понедельник, 8 сентября

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });