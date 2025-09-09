Ведомства изучат идею о таргетировании роста цен на АЗС по широкому композитному индексу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать идею Российского топливного союза (РТС), который предлагает таргетировать рост цен на АЗС не по потребительской инфляции, а широкому композитному индексу. Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, соответствующее поручение Новака направлено в Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, ФАС и Росстат.

В письме Новаку, где РТС излагает суть предложения, отмечается, что в настоящее время рост розничных цен на моторное топливо таргетируется по уровню инфляции, характеризующемуся индексом потребительских цен (ИПЦ, рассчитывается Росстатом). При этом в структуру потребительских расходов населения по группам и товарам (услугам) в рамках расчета ИПЦ входит около 800 позиций, подавляющее большинство которых не относится к факторам, формирующим себестоимость на предприятиях топливообеспечения, подчеркивает союз.

"В отдельные периоды понижательное влияние на ИПЦ оказывает снижение цен на плодоовощную группу, крупы и ряд других исключительно потребительских товаров, как, например, произошло в августе этого года", - поясняет РТС.

При этом основными ценообразующими факторами для предприятий топливообеспечения являются налоговая нагрузка, в том числе рост акцизов на нефтепродукты. Кроме того, значительное влияние оказывают: фонд оплаты труда, транспортные тарифы и тарифы ЖКХ, стоимость кредитных ресурсов для финансирования оборотного капитала и обеспечения должного уровня запасов на нефтебазах и АЗС, стоимость обновления основных средств.

В качестве примера союз приводит сверхинфляционный рост ряда ценообразующих факторов, который наблюдается в 2025 году. Так, в течение года произошло повышение акциза на 13,5% по бензинам и на 16,3% по дизельному топливу, налог на прибыль вырос с 20% до 25%, повышение МРОТ составило 16,6%, рост тарифов РЖД - 13,8% и т.д. При этом эксплуатационные расходы АЗС растут темпами примерно 15% в год и сейчас составляют не менее 8 руб./литр, отмечает РТС.

Именно с учетом этих факторов РТС и предлагает использовать в системе нефтепродуктообеспечения композитного индекса инфляции.

Для сохранения экономической устойчивости работы предприятий топливообеспечения, РТС предлагает в качестве ориентира-ограничителя роста розничных цен использовать композитный индекс инфляции. При его расчете кроме ИПЦ должны учитываться следующие составляющие: динамика изменения МРОТ и средней зарплаты в РФ; рост налоговой (включая акцизы) и кредитной нагрузки; увеличение тарифов (транспортных, ЖКХ); рост стоимости обновления основных средств.

Глава РТС Евгений Аркуша подтвердил "Интерфаксу" отправку письма с таким предложением в адрес вице-премьера Новака. При этом Аркуша подчеркнул, что указанное предложение обсуждается в отрасли уже длительное время, в частности, РТС поднимал его также осенью 2024 года. "С учетом приведенных ценообразующих факторов композитного индекса по итогам 2024 года розничные цены имели бы рост примерно на 15%. Тем временем, по данным Росстата, в 2024 году розничные цены выросли на 11,1% при ИПЦ 9,52%. Таким образом, цен на АЗС удалось сдержать за счет потерь рентабельности розничного ритейла, что негативным образом сказывается на экономике заправочных сетей в России. И эти потери растут с каждым годом, особенно остро оказывая влияние на автозаправочные сети регионов ДФО, Кузбасса и некоторых других", - говорит глава РТС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич отметил, что РТС справедливо поднимает вопрос о факторах, прямо влияющих на розничную цену моторного топлива, управление которыми находится вне зоны контроля владельцев АЗС.

"Игнорировать рост налогов и иных обязательных расходов, формирующих конечную стоимость бензина и дизеля - значит занимать страусиную позицию, усугубляя и так непростую ситуацию на рынке. Учет предложений топливного союза позитивным образом скажется на рентабельности АЗС, которые, со своей стороны, должны демонстрировать прозрачность ценообразования и готовность к любым проверкам по линии ФАС, ФНС России и иных структур. Кроме того, реализация предложения избавит правительство от необходимости лишний раз директивно регулировать цены в рознице, то искусственно сдерживая их, то давай участникам рынка карт-бланш на рост", - сказал Станкевич.

"Интерфакс" направил запросы в Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин и ФАС, а также в нефтяные компании. К моменту публикации поступил ответ только от пресс-службы ФАС, которая отметила, что готова проработать указанные предложения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АО "Петербургская биржа".