Поиск

Ведомства изучат идею о таргетировании роста цен на АЗС по широкому композитному индексу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать идею Российского топливного союза (РТС), который предлагает таргетировать рост цен на АЗС не по потребительской инфляции, а широкому композитному индексу. Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, соответствующее поручение Новака направлено в Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, ФАС и Росстат.

В письме Новаку, где РТС излагает суть предложения, отмечается, что в настоящее время рост розничных цен на моторное топливо таргетируется по уровню инфляции, характеризующемуся индексом потребительских цен (ИПЦ, рассчитывается Росстатом). При этом в структуру потребительских расходов населения по группам и товарам (услугам) в рамках расчета ИПЦ входит около 800 позиций, подавляющее большинство которых не относится к факторам, формирующим себестоимость на предприятиях топливообеспечения, подчеркивает союз.

"В отдельные периоды понижательное влияние на ИПЦ оказывает снижение цен на плодоовощную группу, крупы и ряд других исключительно потребительских товаров, как, например, произошло в августе этого года", - поясняет РТС.

При этом основными ценообразующими факторами для предприятий топливообеспечения являются налоговая нагрузка, в том числе рост акцизов на нефтепродукты. Кроме того, значительное влияние оказывают: фонд оплаты труда, транспортные тарифы и тарифы ЖКХ, стоимость кредитных ресурсов для финансирования оборотного капитала и обеспечения должного уровня запасов на нефтебазах и АЗС, стоимость обновления основных средств.

В качестве примера союз приводит сверхинфляционный рост ряда ценообразующих факторов, который наблюдается в 2025 году. Так, в течение года произошло повышение акциза на 13,5% по бензинам и на 16,3% по дизельному топливу, налог на прибыль вырос с 20% до 25%, повышение МРОТ составило 16,6%, рост тарифов РЖД - 13,8% и т.д. При этом эксплуатационные расходы АЗС растут темпами примерно 15% в год и сейчас составляют не менее 8 руб./литр, отмечает РТС.

Именно с учетом этих факторов РТС и предлагает использовать в системе нефтепродуктообеспечения композитного индекса инфляции.

Для сохранения экономической устойчивости работы предприятий топливообеспечения, РТС предлагает в качестве ориентира-ограничителя роста розничных цен использовать композитный индекс инфляции. При его расчете кроме ИПЦ должны учитываться следующие составляющие: динамика изменения МРОТ и средней зарплаты в РФ; рост налоговой (включая акцизы) и кредитной нагрузки; увеличение тарифов (транспортных, ЖКХ); рост стоимости обновления основных средств.

Глава РТС Евгений Аркуша подтвердил "Интерфаксу" отправку письма с таким предложением в адрес вице-премьера Новака. При этом Аркуша подчеркнул, что указанное предложение обсуждается в отрасли уже длительное время, в частности, РТС поднимал его также осенью 2024 года. "С учетом приведенных ценообразующих факторов композитного индекса по итогам 2024 года розничные цены имели бы рост примерно на 15%. Тем временем, по данным Росстата, в 2024 году розничные цены выросли на 11,1% при ИПЦ 9,52%. Таким образом, цен на АЗС удалось сдержать за счет потерь рентабельности розничного ритейла, что негативным образом сказывается на экономике заправочных сетей в России. И эти потери растут с каждым годом, особенно остро оказывая влияние на автозаправочные сети регионов ДФО, Кузбасса и некоторых других", - говорит глава РТС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич отметил, что РТС справедливо поднимает вопрос о факторах, прямо влияющих на розничную цену моторного топлива, управление которыми находится вне зоны контроля владельцев АЗС.

"Игнорировать рост налогов и иных обязательных расходов, формирующих конечную стоимость бензина и дизеля - значит занимать страусиную позицию, усугубляя и так непростую ситуацию на рынке. Учет предложений топливного союза позитивным образом скажется на рентабельности АЗС, которые, со своей стороны, должны демонстрировать прозрачность ценообразования и готовность к любым проверкам по линии ФАС, ФНС России и иных структур. Кроме того, реализация предложения избавит правительство от необходимости лишний раз директивно регулировать цены в рознице, то искусственно сдерживая их, то давай участникам рынка карт-бланш на рост", - сказал Станкевич.

"Интерфакс" направил запросы в Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин и ФАС, а также в нефтяные компании. К моменту публикации поступил ответ только от пресс-службы ФАС, которая отметила, что готова проработать указанные предложения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АО "Петербургская биржа".

Александр Новак бензин РТС Минэнерго Минэкономразвития ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу
Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале14 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2375 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });