Апелляция утвердила приговор экс-замглавы Минобороны РФ Иванову

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет колонии за хищение и легализацию преступных доходов.

"Оставить приговор Московского городского суда без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - огласил решение судья.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Также суд оставил в силе приговор второму фигуранту дела – бывшему руководителю компании "Оборонлогистика" Антону Филатову, которому было назначено 12,5 года колонии.

Рассмотрение апелляции прошло в закрытом режиме.

Как ожидается, приговор будет обжалован в кассационной инстанции.

Иванов и Филатов были задержан в апреле 2024 года. Судебный процесс в отношении замминистра стартовал в марте этого года, Мосгорсуд вынес ему приговор в минувшем июле.

Иванов и Филатов признаны виновными по двум эпизодам хищения денежных средств путём присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

Один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

Как установило следствие, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. банка "Интеркоммерц" по различным фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

В отношении Иванова также расследуется дело о получении взяток общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года.