Поиск

Апелляция утвердила приговор экс-замглавы Минобороны РФ Иванову

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет колонии за хищение и легализацию преступных доходов.

"Оставить приговор Московского городского суда без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - огласил решение судья.

Таким образом, приговор вступил в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Также суд оставил в силе приговор второму фигуранту дела – бывшему руководителю компании "Оборонлогистика" Антону Филатову, которому было назначено 12,5 года колонии.

Рассмотрение апелляции прошло в закрытом режиме.

Как ожидается, приговор будет обжалован в кассационной инстанции.

Иванов и Филатов были задержан в апреле 2024 года. Судебный процесс в отношении замминистра стартовал в марте этого года, Мосгорсуд вынес ему приговор в минувшем июле.

Иванов и Филатов признаны виновными по двум эпизодам хищения денежных средств путём присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

Один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

Как установило следствие, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. банка "Интеркоммерц" по различным фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

В отношении Иванова также расследуется дело о получении взяток общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года.

Минобороны РФ Тимур Иванов Антон Филатов Оборонлогистика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу
Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале14 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2375 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });