Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Общая сумма штрафов, наложенных на Telegram, достигла 109 млн рублей

Фото: "Интерфакс"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил компаниям Amazon и Telegram штрафы в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"8 сентября 2025 года Таганский районный суд Москвы назначил штрафы иностранным компаниям Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc по 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации", - заявили в РКН.

Telegram оштрафован за неудаление информации, "включающей в себя в том числе: недостоверную информацию, пропаганду ЛГБТ, объявления о занятии проституцией, дистанционную продажу алкоголя, вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни и здоровья противоправные действия".

Общая сумма штрафов, наложенных на Telegram, достигла 109 млн рублей, отметило ведомство.

"В свою очередь, Amazon оштрафован за неудаление экстремистских материалов. Общая сумма штрафов, назначенных Amazon, - 9,5 млн рублей", - добавили в РКН.

"Роскомнадзор напоминает, что иностранные IT-компании, работающие на территории России, обязаны соблюдать национальное законодательство и оперативно удалять запрещенный контент. Невыполнение этих требований влечет административную ответственность и иную ответственность в соответствии с российским законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Верховный суд России в ноябре 2023 года по иску Минюста признал экстремистским и запретил "Международное общественное движение ЛГБТ".