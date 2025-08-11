Telegram оштрафовали на 7 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновным мессенджер Telegram в неудалении запрещенного в РФ контента, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Мессенджер признан виновным по двум протоколам, предусмотренным ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Ранее Telegram неоднократно штрафовали в РФ за различные нарушения, в том числе неудаление запрещенного контента.