Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Фото: "Интерфакс"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы признал виновными компанию Google и осуществляющий функционирование Wikipedia фонд в нарушении законодательства РФ, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 7 196 042 рублей, Wikimedia Foundation, Inc - на 6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Компании признаны виновными по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (Осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в РКН или открытия филиала в РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями информации о пропаганде наркотиков, формах самоубийств, а также недостоверной информации о специальной военной операции РФ на Украине.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. Согласно банку данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

