Российским компаниям будут предлагать получать "именные" домены верхнего уровня

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Рунити" (объединяет регистраторов доменных имен RU-CENTER, Рег.ру, SpaceWeb и Faitid (Фонд содействия развитию и инфраструктуры интернета)) планирует привлечь российские компании к получению ими "именных" (по названию компании, брендовых) доменов верхнего уровня (TLD) в 2026 году, заявила "Интерфаксу" PR-директор "Рунити" Софья Ваняткина.

"Подготовились к тому, чтобы организовать весь процесс подачи заявок "под ключ", и сейчас будем это предлагать крупным компаниям, которым может быть интересно использование "именного" домена, - сказала Ваняткина. - Но первым шагом в любом случае будет предварительная оценка шансов на получение домена верхнего уровня, поскольку подача заявки должна сопровождаться безвозвратным платежом в размере $300 тысяч".

По ее словам, ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) уже приняла решение провести в 2026 году второй раунд. Однако точные сроки сбора и рассмотрения заявок пока не называет. При этом, как предполагается, у компаний будет только 12-15 недель на подачу заявки.

Ваняткина отметила, что это очень сжатые сроки, поскольку только объем руководства к подаче заявки занимает около 400 страниц. При этом ICANN будет предъявлять много технических требований к инфраструктуре потенциальной доменной зоны. То есть в случае решения о подаче заявки той или иной компании потребуется привести свою техническую инфраструктуру в соответствие с требованиями ICANN.

По словам Ваняткиной, "Рунити" готова не только заниматься подготовкой заявок компаний, но и взять на себя функции корпоративного регистратора новой доменной зоны (в случае одобрения заявки).

По оценке регистратора, наличие у компании "именного" домена верхнего уровня будет способствовать продвижению бренда на глобальном уровне. А также даст возможность решить ряд проблем в части информационной безопасности. Так, по мнению некоторых клиентов "Рунити", собственная доменная зона позволит завести в нее клиентов и поставщиков, что фактически исключит возможность фишинга (в части использования подменных сайтов для интернет-мошенничества).

"Но просто так $300 тысяч - это дорого", - сказал "Интерфаксу" представитель одной из крупных компаний - клиентов "Рунити".

Ваняткина считает, что компания сможет найти российских клиентов, заинтересованных в получении "именного" домена верхнего уровня.

В последний раз ICANN проводил расширение доменного пространства в 2011 году. Тогда была запущена программа New gTLD. На тот момент в интернете существовало 255 национальных доменов (.us, .ru, .ua и др.) и 22 наднациональных (.net, .com, .org и др.).

Всего в корпорацию тогда поступило 1930 заявок на 1409 доменов. Среди них заявки от семи российских компаний и организаций. В число заявителей входили "НИС-ГЛОНАСС" (.gdn), Координационный центр регионального домена Республики Татарстан (.tatar), фонд "Сколково" (.skolkovo), "Яндекс" (.yandex), Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета (.москва и .moscow), фонд "Разумный интернет" (.дети), самарское ООО "Русские имена" (.рус). Кроме того, 5 зарубежных компаний и организаций подавали заявки на кириллические доменные имена: .сайт, .онлайн, .ком, .орг и .католик (подана Ватиканом).

Уже тогда предполагалось, что организация собственного домена верхнего уровня будет обходиться заявителям в значительную сумму. Только подача заявки в ICANN стоила компаниям $185 тысяч. Обслуживание компьютерной системы, обеспечивающей функционирование домена, оценивалось экспертами еще в $25-75 тысяч в год. Также владельцы New gTLD должны были ежегодно выплачивать ICANN $25 тыс. Сама ICANN сообщала, что получила около $350 млн за регистрацию более 2 тысяч новых доменов верхнего уровня.

Всего по итогам New gTLD было присвоено 1,2 тысячи новых доменов верхнего уровня. В том числе российских. Из них только один принадлежал компании - "Яндексу" (.yandex). Этот домен компания использует для работы с корпоративными клиентами.

После завершения программы New gTLD, участники рынка рассчитывали, что ICANN продолжит эту практику и к 2020 году число доменов верхнего уровня вырастет до приблизительно 20 тысяч.