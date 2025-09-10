73 ребенка эвакуированы из школы-интерната в Ростовской области из-за попадания дрона

Есть пострадавшие

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двое сотрудников школы интерната получили ранения в результате попадания беспилотника в школу-интернат в Ростовской области, 73 ребенка эвакуированы, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в среду.

Согласно его информации, эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, развернутом в селе Ряженое.

В интернате были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили два сотрудника, их доставили в больницу, добавил врио губернатора.

"На месте работают все оперативные дежурные службы, координирует их действия глава Администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова", - сообщил глава региона.