Заморозки прогнозируются в южных регионах Сибири

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры и ночные заморозки прогнозируются в регионах юга западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры прогнозируется на юге западной Сибири. В Алтайском крае заморозки, в Томской области заморозки. Туда поступают по-настоящему прохладные воздушные массы. Дневные температуры будут повыше, плюс 15 - плюс 18, а ночью заморозки. В Иркутской области до конца недели, с 10 до 14 сентября, заморозки до минус 5 градусов", - сказал Вильфанд.

Заморозки прогнозируются и на юго-востоке Башкортостана - до минус 2 градусов. В Тыве и самых южных районах Красноярского края также ожидаются заморозки до минус 2 градусов.