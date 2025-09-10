Поиск

Более 10 дронов сбито над Воронежской областью

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью сбито более десяти БПЛА, повреждены жилые дома, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона были обнаружены и уничтожены более десяти беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу частного дома, а также теплицу с гаражом возле другого дома.

В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома, добавил губернатор.

Александр Гусев Воронежская область
