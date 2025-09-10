Аэропорт Нижнекамска возобновил прием и отправку рейсов
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") снял введенные ранее в среду по распоряжению Росавиации временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба ведомства.
"(В аэропорту Нижнекамска) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.