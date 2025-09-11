Поиск

Вынесен приговор мошенникам, похитившим более 50 млн руб. со счетов умерших россиян

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы назначил сроки от 6 до 14 лет лишения свободы участникам организованного преступного сообщества, среди которых были сотрудники банков и операторов связи, специализировавшегося на дистанционном хищении денежных средств со счетов умерших россиян, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 14 лет и штрафов от 250 тыс. до 400 тыс. рублей.

По данным спецслужбы, "сотрудники федеральных операторов сотовой связи, финансово-кредитных учреждений и иные лица, входившие в состав ОПС, осуществляли противоправную деятельность на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя".

В ФСБ сообщили, что мошенники, пользуясь базами данных операторов связи, а также базами данных банков и государственных органов, "в кратчайшие сроки получали актуальную информацию о дате смерти абонентов и производили перевыпуск их сим-карт".

Такая схема позволила им получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн рублей.

