Российские военные за сутки сбили 166 беспилотников, ракету "Нептун" ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили управляемую ракету "Нептун" ВСУ, 166 украинских беспилотников самолетного типа.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества", - заявили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.

ВСУ HIMARS Минобороны
Правительство РФ внедрило ИИ в систему мониторинга и управления нацпроектами

