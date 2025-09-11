Поиск

Представители ЗАЭС сообщили о второй за сентябрь атаке БПЛА

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представители Запорожской АЭС сообщил об атаке беспилотников на учебно-тренировочный центр станции.

По этим данным, удар был нанесен по корпусу "Г", где расположен полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. Обошлось без пострадавших. Информация о характере разрушений уточняется.

"Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Все системы станции функционируют в нормальном режиме", - добавили представители станции.

Предыдущая атака на учебно-тренировочный центр ЗАЭС произошла 6 сентября.

До этого ВСУ 5 января, 21 мая и 5 июня атаковали крышу корпуса "Г" беспилотниками.

17 апреля дрон ВСУ был нейтрализован рядом с учебным корпусом.

ЗАЭС Запорожская АЭС
