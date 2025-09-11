Небензя заявил, что РФ решительно осуждает атаку Израиля на жилой комплекс в Дохе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает атаку Израиля на жилой комплекс в катарской Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Российская Федерация решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе. (...) В результате этого вопиющего нападения, по предварительной информации, погибли шесть человек, включая сотрудника МВД Катара, пострадали подданные Эмирата", - сказал Небензя, чье выступление опубликовано на сайте постпредства РФ при ООН.

Небензя отметил, что "порочная практика ликвидаций видных политических и военных деятелей (...) создает риски неконтролируемой эскалации".

Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание "спирали насилия" в регионе, подчеркнул постпред РФ при ООН.