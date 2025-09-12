Швыдкой не видит предпосылок для изменения списка стран, где могут экспонироваться российские музейные экспонаты

МИД следит за геополитическим и военно-политическим контекстом, чтобы не подвергать коллекции рискам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Перечень стран, которые могут предоставить гарантии по сохранности и возвращению музейных коллекций при проведении выставок, на сегодняшний день не может быть расширен, напротив, он сужается, заявил в интервью "Интерфаксу" специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Совершенно очевидно, что сегодня этот список, с моей точки зрения, не может быть расширен, а, к сожалению, он (может быть) даже сужен (...) Министерство иностранных дел очень внимательно следит за геополитическим и военно-политическим контекстом, который сегодня существует в мире. И в этом смысле, мы не то, чтобы перестраховываемся, мы не можем идти ни на какие риски, которыми богат современный мир", - сказал Швыдкой в интервью агентству "на полях" Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Так он ответил на вопрос о том, изменился ли перечень стран, которые могут предоставить гарантии на возвращение коллекций при экспонировании у них российских произведений искусства и может ли этот перечень быть расширен.

Швыдкой отметил, что если ранее гарантии предоставляли все страны Персидского залива, то сейчас "мы можем говорить только о Саудовской Аравии, об Омане, об Объединенных Арабских Эмиратах, возможно, о Бахрейне. Но туда, где есть угроза военных конфликтов, давать предметы невозможно, это исключено".

"Эта подвижность существует и в Латинской Америке, к сожалению, я уж не говорю про африканские страны. Понятно, что есть безусловные защитные механизмы в таких странах, как Марокко, но, тем не менее, даже в странах Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис - ИФ) не все так однозначно, поэтому список стран, куда можно давать вещи, избирателен и он сужается", - добавил Швыдкой.

Гарантии при экспонировании также предоставляют Китай и Индия.

Кроме того, сейчас ведется диалог о возможных выставочных проектах с Мексикой, в рамках БРИКС выстроены отношения с Бразилией.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.