Из записавшихся на ДЭГ избирателей проголосовало уже больше половины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выборах разного уровня, которые начались в ряде регионов 12 сентября, проголосовали уже больше 50% избирателей, записавшихся на дистанционное электронное голосования (ДЭГ), сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Это без малого 1 млн человек проголосовали", - добавил он.

По его словам, на конец пятницы явка на дистанционном голосовании ожидается около 70%.

"Это хороший инструмент, и ему многие доверяют. Кто не доверяет - приходит на избирательные участки и голосует бумажным бюллетенем", - отметил замглавы ЦИК.

Как уточняется на сайте ДЭГ, явка избирателей составила 55,82%. В дистанционном голосовании приняли участие 954 535 человек.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах проходит в 24 регионах.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, предполагаемый охват избирателей - почти 20 млн человек. Количество избирательных кампаний, в которых будет применяться ДЭГ, превышает 250. В пяти регионах (Северная Осетия, Удмуртия, Курганская, Магаданская и Самарская области) ДЭГ применяется впервые.

При этом, как отметила глава ЦИК, в текущем году отмечается "небывалый ажиотаж" вокруг дистанционного голосования на выборах разного уровня - подано более 1,7 млн заявок от избирателей.