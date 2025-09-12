Поиск

Из записавшихся на ДЭГ избирателей проголосовало уже больше половины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выборах разного уровня, которые начались в ряде регионов 12 сентября, проголосовали уже больше 50% избирателей, записавшихся на дистанционное электронное голосования (ДЭГ), сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Это без малого 1 млн человек проголосовали", - добавил он.

По его словам, на конец пятницы явка на дистанционном голосовании ожидается около 70%.

"Это хороший инструмент, и ему многие доверяют. Кто не доверяет - приходит на избирательные участки и голосует бумажным бюллетенем", - отметил замглавы ЦИК.

Как уточняется на сайте ДЭГ, явка избирателей составила 55,82%. В дистанционном голосовании приняли участие 954 535 человек.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах проходит в 24 регионах.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, предполагаемый охват избирателей - почти 20 млн человек. Количество избирательных кампаний, в которых будет применяться ДЭГ, превышает 250. В пяти регионах (Северная Осетия, Удмуртия, Курганская, Магаданская и Самарская области) ДЭГ применяется впервые.

При этом, как отметила глава ЦИК, в текущем году отмечается "небывалый ажиотаж" вокруг дистанционного голосования на выборах разного уровня - подано более 1,7 млн заявок от избирателей.

ДЭГ Николай Булаев Центризбирком Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Интернетом не пользуются 18% россиян

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });