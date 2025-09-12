Для ЦБ важны не конкретные решения по налогам, а насколько сбалансирован бюджет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Для принятия решений Банку России больше важна сбалансированность федерального бюджета, чем не повышение каких-то конкретных налогов, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы относимся не столько к повышению налогов или конкретных налогов, для нас важно при принятии решений, насколько сбалансирован бюджет", - сказала она, отвечая на вопрос о ее отношении к возможному повышению налогов со следующего года, в частности НДС, и о том, как это может сказаться на инфляции и на достижении таргета.

"Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета. Потому что, если будет расти дефицит бюджета, для покрытия необходимых расходов при росте дефицита бюджета будет выше наша ставка", - сказала Набиуллина.