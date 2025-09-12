ЦБ исходит из дезинфляционного влияния бюджета в 2025 г., его степень будет ясна после внесения поправок

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему исходит из того, что влияние бюджетной политики в 2025 году будет носить дезифляционный характер, однако в какой мере это проявится, можно будет уточнить уже после внесения правительством проекта поправок в текущий бюджет, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Важным фактором является спрос со стороны госсектора. В нашем базовом сценарии мы рассчитываем, что влияние госрасходов в этом году будет дезинфляционным, однако пока оно не проявилось. Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

Федеральный бюджет в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,193 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Размер дефицита, хотя и сократился по сравнению с данными за семь месяцев, все еще превышает годовой прогноз в 1,7% ВВП. Исходя из данных Минфина и Федерального казначейства за семь месяцев, в августе наблюдался профицит в размере 686 млрд рублей и 430 млрд рублей соответственно. При этом источник ранее сообщал, что дефицит в текущем году может быть выше 1,7% ВВП.

По словам главы ЦБ, сегодняшнее решение совета директоров отражает понимание по имеющейся на сегодняшний день информации относительно того, как сложится бюджет по итогам 2025 года, его параметров на 2026-2028 годы. "Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - отметила Набиуллина.

Она напомнила, что министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о вероятном повышении объемов госзаимствований в 2025 году по сравнению с планом. Он, в частности, отмечал, что объем госзаимствований будет увеличен, но в разумных пределах. Законом о бюджете предусматривается размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Следовательно, чистое привлечение ожидается на уровне 3,365 трлн рублей. При увеличении дефицита бюджета на 2025 год с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП в рамках весенних поправок объемы заимствований не менялись, однако министр отмечал, что весенние поправки предварительные, окончательные будут осенью.

"Мы ожидаем, что конкретные характеристики, количественные, правительство представит до конца сентября. И мы их включим в обновление нашего прогноза на октябрьском заседании. Ну и конечно, бюджетный фактор всегда является важным фактором в решении, мы об этом говорим - как и в целом предсказуемость бюджетной политики", - сказала она.

"На заседании в октябре много будет зависеть от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены", - отметила Набиуллина.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку - на этот раз на 100 б.п., до 17% годовых, с 18% годовых.

Следующее заседание по ставке пройдет 24 октября.