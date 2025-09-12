Поиск

ЦБ исходит из дезинфляционного влияния бюджета в 2025 г., его степень будет ясна после внесения поправок

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему исходит из того, что влияние бюджетной политики в 2025 году будет носить дезифляционный характер, однако в какой мере это проявится, можно будет уточнить уже после внесения правительством проекта поправок в текущий бюджет, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Важным фактором является спрос со стороны госсектора. В нашем базовом сценарии мы рассчитываем, что влияние госрасходов в этом году будет дезинфляционным, однако пока оно не проявилось. Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.

Федеральный бюджет в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,193 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Размер дефицита, хотя и сократился по сравнению с данными за семь месяцев, все еще превышает годовой прогноз в 1,7% ВВП. Исходя из данных Минфина и Федерального казначейства за семь месяцев, в августе наблюдался профицит в размере 686 млрд рублей и 430 млрд рублей соответственно. При этом источник ранее сообщал, что дефицит в текущем году может быть выше 1,7% ВВП.

По словам главы ЦБ, сегодняшнее решение совета директоров отражает понимание по имеющейся на сегодняшний день информации относительно того, как сложится бюджет по итогам 2025 года, его параметров на 2026-2028 годы. "Мы исходим из того, что по году бюджет будет дезинфляционным, но в какой мере, это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года", - отметила Набиуллина.

Она напомнила, что министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о вероятном повышении объемов госзаимствований в 2025 году по сравнению с планом. Он, в частности, отмечал, что объем госзаимствований будет увеличен, но в разумных пределах. Законом о бюджете предусматривается размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Следовательно, чистое привлечение ожидается на уровне 3,365 трлн рублей. При увеличении дефицита бюджета на 2025 год с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП в рамках весенних поправок объемы заимствований не менялись, однако министр отмечал, что весенние поправки предварительные, окончательные будут осенью.

"Мы ожидаем, что конкретные характеристики, количественные, правительство представит до конца сентября. И мы их включим в обновление нашего прогноза на октябрьском заседании. Ну и конечно, бюджетный фактор всегда является важным фактором в решении, мы об этом говорим - как и в целом предсказуемость бюджетной политики", - сказала она.

"На заседании в октябре много будет зависеть от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены", - отметила Набиуллина.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку - на этот раз на 100 б.п., до 17% годовых, с 18% годовых.

Следующее заседание по ставке пройдет 24 октября.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });