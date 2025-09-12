Набиуллина отметила сохранение неопределенности с бюджетными решениями

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В ситуации сохраняющейся неопределенности, в том числе в части бюджетных решений правительства, необходимо действовать аккуратно при принятии решений по ключевой ставке, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала это на пресс-конференции после заседания по ставке.

"Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос и экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки. При этом инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось. Неопределенность, в том числе связанная с решениями по бюджету, сохранилась", - сказала она.

"И в этих условиях нам нужно действовать аккуратно при принятии решений, оценивая дальнейшую подстройку денежно-кредитной условий и реакцию рынков", - отметила Набиуллина.

ЦБ снизил ключевую ставку - на этот раз на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 октября.