Минюст РФ внес в реестр иноагентов четырех человек и одну организацию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу пополнил реестр иноагентов. В него внесены активистка Ирина Шумилова, кинорежиссер Эдуард Тополь (Эдмон Топельберг), блогер Сергей Куропов, журналистка Ирина Бороган и проект "Обманутый Россиянин".

В сообщении министерства говорится, что Бороган, Шумилова и Тополь, в частности, принимали участие "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также участвовали "в создании и распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации". Также решение объясняется тем, что они распространяли "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Куропов, по данным Минюста, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации". В сообщении также говорится, что он "выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с Третьим рейхом".

Как сообщает Минюст, проект "Обманутый Россиянин", в частности, "распространял материалы, содержащие призывы к участию в протестных мероприятиях", а также "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Минюст РФ
