Путин отметил важность сохранения баланса между национальными ценностями и открытостью к новшествам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к новшествам, способствующим прогрессу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу", - сказал Путин во время пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов", - добавил он.

По его словам, история доказывает, что самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром. "И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация, причём во всех сферах жизни", - отметил глава российского государства.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что общая национальная задача – "избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий, в частности размывания девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна".