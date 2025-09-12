Поиск

Путин отметил важность сохранения баланса между национальными ценностями и открытостью к новшествам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к новшествам, способствующим прогрессу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу", - сказал Путин во время пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов", - добавил он.

По его словам, история доказывает, что самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром. "И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация, причём во всех сферах жизни", - отметил глава российского государства.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что общая национальная задача – "избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий, в частности размывания девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино

Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

Генпрокуратура просит конфисковать активы на 80 млрд руб. семьи осужденного экс-мэра Владивостока

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке
Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });