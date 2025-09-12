Учреждения культуры с 2021 года заработали с помощью "Пушкинской карты" 46 млрд рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Учреждения культуры с момента запуска программы "Пушкинская карта" в 2021 году получили 46 млрд рублей внебюджетных доходов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Есть еще наша "Пушкинская карта", где 12 млн (человек принимает участие в программе - ИФ). И за время ее работы, с 2021 года, наши учреждения культуры благодаря этому решению получили 46 млрд рублей "внебюджетки" (внебюджетные доходы - ИФ)", - сказала Любимова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас научились зарабатывать даже библиотеки, которые делают большое количество кружков", - добавила министр.

Она отметила, что получение внебюджетных доходов помогает учреждениям культуры увеличивать заработные платы работникам, делать ремонт, проводить мероприятия и прочее.

В программе участвует почти 12 тыс. учреждений культуры.