Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования иностранных фильмов для сохранения на кинотеатральном рынке доли российского кино, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На данный момент мы прорабатываем возможность сохранить долю российского кино. И, конечно, поддерживаю то, что это начинание поддержки российского кино действительно необходимо", - сказала Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так она ответила на вопрос президента о том, известно ли в Минкультуры РФ об инициативах по квотированию доли иностранных фильмов на российском кинопрокатном рынке.

Министр отметила, что "пока не спешат к нам возвращаться зарубежные фильмы, и наш кинопрокат представлен фильмами дружественных стран и режиссерами, которые хотят прокатываться в России".

"Но, конечно, со временем помощь российскому кинематографу в этом направлении, я думаю, что будет необходима", - сказала Любимова.

"То есть, вы поддерживаете?" - уточнил президент.

"Мы будем, конечно", - добавила министр.

Она отметила, что по итогам 2024 года доля зрителей, которые пришли в кинотеатры на российское кино, составила 79%.

"Но, тем не менее, это не означает, что те люди, которые ходили только на зарубежное кино, перестали ходить в кино. Они стали разбираться в российском кино, обсуждать его, спорить, критиковать, где-то с интересом относиться, где-то и хвалить. И на самом деле, в этом смысле это подстегнуло и отечественные рынки наших производителей", - добавила министр.

Минкультуры РФ Ольга Любимова
